Алиев и Самодин перешли из «Енисея» в «Крылья Советов»
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Полузащитник Азер Алиев и нападающий Сергей Самодин покинули
«Енисей» и стали игроками «Крыльев Советов». Об этом сообщает официальный сайт «Енисея».
Сообщается, что контракт
с Алиевым истек и по инициативе игрока не был продлен, а в случае с Самодиным
самарский клуб воспользовался опцией выкупа.
В прошедшем сезоне
23-летний Азер Алиев провел 41 матч за «Енисей» и забил три мяча при десяти
голевых передачах. 32-летний Сергей Самодин в 26 матчах забил 11 мячей при
четырех голевых передачах.
Полузащитник Азер Алиев и нападающий Сергей Самодин продолжат карьеру в «Крыльях Советов». pic.twitter.com/13exxjw0nc— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 17 июня 2017 г.
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