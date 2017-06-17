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Алиев и Самодин перешли из «Енисея» в «Крылья Советов»

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Полузащитник Азер Алиев и нападающий Сергей Самодин покинули «Енисей» и стали игроками «Крыльев Советов». Об этом сообщает официальный сайт «Енисея».

Сообщается, что контракт с Алиевым истек и по инициативе игрока не был продлен, а в случае с Самодиным самарский клуб воспользовался опцией выкупа.

В прошедшем сезоне 23-летний Азер Алиев провел 41 матч за «Енисей» и забил три мяча при десяти голевых передачах. 32-летний Сергей Самодин в 26 матчах забил 11 мячей при четырех голевых передачах.

 


 

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