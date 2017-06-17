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Уго Брос: Мы знаем, как сильно нападение сборной Чили

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Камеруна Уго Брос в преддверии матча Кубка конфедераций против сборной Чили поделился мнением о сопернике.

- Сборная Чили очень хорошая команда, они выиграли Кубок Южной Америки, у них много плюсов. Нам нельзя об этом забывать ни секунды. Нам придется показать то, на что мы способны. Чтобы выиграть, надо нападать, нельзя 90 минут обитать перед своей штрафной, надеясь на везение, на то, что у тебя вдруг возникнет шанс забить. Завтра мы будем нападать. Но мы знаем, как сильно нападение сборной Чили. Мы готовы и обороняться, так что поживем – увидим, как сложится матч. Трудно ответить, что станет решающим в победе. Надо забивать, - передает слова Броса «Р-Спорт».

Напомним, что матч между сборными Камеруна и Чили пройдет в воскресенье на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

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