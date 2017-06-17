Бенжамен Муканджо: Игроки сборной Камеруна знают, что такое зима, что такое лето, мы адаптируемся

Капитан сборной Камеруна по футболу Бенжамен Муканджо в преддверии матча Кубка конфедераций против сборной Чили поделился мнением о сопернике.

- Погодные условия будут одинаковыми и для нашей команды, и для чилийской. Мы знаем, что такое зима, что такое лето, мы адаптируемся, ведь наши игроки выступаю в Европе и ко многому привыкли. Да, наши тренировки проходили при более высокой температуре, но это не тот аспект, который скажется на результате. Есть более важные моменты, чисто игровые.

У нас есть очень хорошие игроки, и не все из них обязательно высокие. Все зависит от того, как динамично и агрессивно вы играете, а не сколько сантиметров составляет ваш рост. Может, мы повыше чилийцев, но я не сказал бы, что это явное преимущество. У нас есть свои настоящие преимущества, которые мы используем, - цитирует Муканджо «Р-Спорт».

Напомним, что матч между сборными Камеруна и Чили пройдет в воскресенье на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.