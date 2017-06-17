Защитник «Енисея» Кичин продлил контракт на два года
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
«Енисей» продлил контракт с защитником Валерий Кичиным. Об
этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что контракт продлен на два года. В сезоне 2016/2017 на счету защитника 25 матчей, в которых он забил два гола и отдал три голевых передачи. Кроме того, Валерий Кичин, выступая за «Енисей», получил титул лучшего спортсмена и футболиста Киргизии по итогам 2016 года.
Один лидеров ФК «Енисей» защитник Валерий Кичин продлил контракт с «Енисеем» на два года! pic.twitter.com/75pyBwG0rE— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 17 июня 2017 г.
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