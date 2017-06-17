Защитник «Енисея» Кичин продлил контракт на два года

«Енисей» продлил контракт с защитником Валерий Кичиным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт продлен на два года. В сезоне 2016/2017 на счету защитника 25 матчей, в которых он забил два гола и отдал три голевых передачи. Кроме того, Валерий Кичин, выступая за «Енисей», получил титул лучшего спортсмена и футболиста Киргизии по итогам 2016 года.