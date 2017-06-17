Александр Михайлов: Российские фехтовальщики превзошли ожидания на чемпионате Европы

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов прокомментировал выступление российских спортсменов на чемпионате Европы.

- Мы надеялись на успешное выступление, но результат, который показали наши спортсмены на чемпионате Европы, просто выше всяких похвал - три золота, шесть серебряных медалей и одна бронза, великолепно. Мы всегда рассматривали чемпионат Европы как этап подготовки к чемпионату мира и даже не строили на него медального плана. Но если бы он и был, наши спортсмены его точно бы перевыполнили, - передает слова Михайлова ТАСС.

Напомним, что сборная России по фехтованию, завоевав три золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медаль, заняла второе место в медальном зачете по итогам чемпионата Европы, который прошел в Тбилиси.