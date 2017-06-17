Букмекеры отдают сборной Португалии предпочтение перед Мексикой

читайте также

Геннадий Орлов: Видно, что сборная России прогрессирует, прошлый состав был трусоват Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе сборной России на Кубке конфедераций – 2017.

Первый гол на Кубке конфедераций забил в свои ворота новозеландец Боксолл Полузащитник сборной России Денис Глушаков стал автором первого гола на Кубке конфедераций-2017 в матче-открытии турнира.

Бенжамен Муканджо: Игроки сборной Камеруна знают, что такое зима, что такое лето, мы адаптируемся Капитан сборной Камеруна по футболу Бенжамен Муканджо в преддверии матча Кубка конфедераций против сборной Чили поделился мнением о сопернике.

Уго Брос: Мы знаем, как сильно нападение сборной Чили Главный тренер сборной Камеруна Уго Брос в преддверии матча Кубка конфедераций против сборной Чили поделился мнением о сопернике.

Полоз, Миранчук и игра в бир-понг. Как болельщики развлекались перед стартом КК Футбольное караоке, метание мячиков в пивные стаканы и спокойный проход – перед матчем-открытия Кубка конфедераций было спокойно и весело.

Россия - Новая Зеландия. Болельщики сборной России устроили перфоманс на матче-открытии КК На матче открытия Кубка конфедераций болельщики устроили перфоманс на трибунах стадиона «Санкт-Петербург».

Глушаков забил или был автогол? Онлайн первого дня КК-17 Сегодня матчем Россия – Новая Зеландия стартует Кубок конфедераций 2017 года. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Кубок конфедераций. Россия – Новая Зеландия (1:0). Онлайн Стартовый матч сборной России на Кубке конфедераций против новозеландцев на сайте «Советского спорта».

Фернанду Сантуш: Шумиха вокруг Роналду? Осторожнее относитесь к сплетням Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш - о Роналду и гостеприимстве России.

Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Россия обыграет Новую Зеландию в один-два мяча Сегодня состоится стартовый матч Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. «Советский спорт» провел опрос по поводу результата игры.

Малоимущие граждане РФ и инвалиды смогут бесплатно посетить матчи Кубка конфедераций Ряд категорий граждан РФ смогут посетить матчи Кубка конфедераций-2017 бесплатно. Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018».

Фернанду Сантуш: Одна из главных характеристик мексиканской сборной – командная игра Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Мексики в рамках Кубка конфедераций.

Россия – Новая Зеландия. Вуд и Барбарусес – в стартовом составе Стал известен стартовый состав сборной Новой Зеландии на матч открытия Кубка конфедераций против сборной России.

Фернанду Сантуш: Мои ожидания от организации Кубка конфедераций даже превышены Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поздравил Россию со стартом Кубка Конфедераций.

Россия – Новая Зеландия. Джикия и Головин выйдут с первых минут Стал известен стартовый состав сборной России на матч открытия Кубка конфедераций против сборной Новой Зеландии.

Руй Патрисиу: Роналду всегда сконцентрирован и поможет Португалии несмотря ни на что Голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу прокомментировал настроение лидера национальной команды Криштиану Роналду перед стартом Кубка Конфедераций.

Андре Силва: Портрет Роналду на доме в Казани просто великолепен Нападающий сборной Португалии Андре Силвы поделился впечатлениями от России.

Букмекеры считают, что сборная России легко разберется с Новой Зеландией Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.

Министр спорта Татарстана: На матче Португалия – Мексика «Казань Арена» будет заполнена на 70% Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о том, насколько активно болельщики покупают билеты на матч Кубка конфдераций между Португалией и Мексикой.