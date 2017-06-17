Букмекеры отдают сборной Португалии предпочтение перед Мексикой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу между сборными Португалии и Мексики на групповом этапе Кубка конфедераций.
Победа португальцев оценивается коэффициентом 2,14, тогда как виктория мексиканцев идет за 3,67.
За ничью букмекеры предлагают 3,21.
Игра в Казани пройдет в воскресенье, начало - в 18:00 мск.
Напомним, Португалия и Мексика являются соперниками сборной России по группе А. Россияне в эти минуты в Петербурге проводят стартовый матч турнира с командой Новой Зеландии.
Матч
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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