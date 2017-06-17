Арриго Сакки: Шевченко и Кака пожалели, уйдя из «Милана». Доннарумме нужно помнить об этом
Бывший тренер «Милана»
Арриго Сакки раскритиковал голкипера Джанлуиджи Доннарумму за желание покинуть команду.
«Я уважал
Доннарумму как игрока и как человека, но я поражен его неблагодарностью к «Милану».
Его решение не продлевать контракт заставляет меня сомневаться в его честности
и в перспективах его карьеры.
Я хочу напомнить
ему о Шевченко и Кака, которые поставили деньги на первое место. Они ушли,
соответственно, в «Челси» и «Реал», но потом горько пожалели об этом», -
цитирует Сакки La Gazzetta
dello Sport.
Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Соглашение истекает в конце следующего сезона. В прошедшем сезоне 18-летний Доннарумма провел 41 матч за «Милан», пропустил 49 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».