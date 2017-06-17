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Арриго Сакки: Шевченко и Кака пожалели, уйдя из «Милана». Доннарумме нужно помнить об этом

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки раскритиковал голкипера Джанлуиджи Доннарумму за желание покинуть команду.

«Я уважал Доннарумму как игрока и как человека, но я поражен его неблагодарностью к «Милану». Его решение не продлевать контракт заставляет меня сомневаться в его честности и в перспективах его карьеры.

Я хочу напомнить ему о Шевченко и Кака, которые поставили деньги на первое место. Они ушли, соответственно, в «Челси» и «Реал», но потом горько пожалели об этом», - цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Соглашение истекает в конце следующего сезона. В прошедшем сезоне 18-летний  Доннарумма провел 41 матч за «Милан», пропустил 49 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».

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