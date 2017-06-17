Джанни Инфантино: Я не замечаю каких-то серьезных проблем с проведением Кубка конфедераций

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что не видит серьезных проблем с проведением Кубка конфедераций.

- Я не замечаю сейчас каких-то серьезных проблем. Конечно, могут быть какие-то небольшие вопросы, которые требуют корректировки, и этим сейчас занимается и оргкомитет, и правительство, и также представители ФИФА, но в целом все идет хорошо, - цитирует Инфантино «Р-Спорт».

Напомним, что в матче открытия после первого тайма сборная Россия выигрывает у команды Новой Зеландии со счетом 1:0.