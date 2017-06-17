Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: У меня теперь будет совершенно особое отношение стадиону в Петербурге

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Ажиотаж понятен. Новая Зеландия хотела выиграть первый матч, Россия – должна была. Мы готовились по своей программе. Рад, что добились результата, и местами показывали ту игру, которую мы планировали.

- В каком состоянии поле?
- Не знаю, как сверху, но мне показалось, что оно хорошего уровня. То, что сделали организаторы – большое дело. Реально был большой матч – все соответствовало уровню. У меня теперь совершенно особое отношение к этому стадиону будет. Это первый официальный матч, тем более выигранный, - передает слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Матч

Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)

Голы

Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Крис Вуд: Сложно сказать, была ли Россия лучше, но соперник доминировалНападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).Пауло Диас: Мы не утратим силы в связи с травмой СанчесаЗащитник сборной Чили Пауло Диас рассказал, что отсутствие нападающего Алексиса в предстоящем матче против сборной Камеруна в рамках Кубка конфедераций не скажется на команде.Дмитрий Тарасов: Могли и крупнее обыграть Новую ЗеландиюПолузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Смолов признан лучшим игроком матча Россия – Новая ЗеландияЛучшим игроком стартового матча Кубка конфедераций Россия – Новая Зеландия стал нападающий россиян Федор Смолов. Об этом сообщает официальный твиттер сборной России.Новая Зеландия повержена. Как прошел первый день Кубка конфедерацийНовая Зеландия повержена. Как прошел первый день Кубка конфедерацийСегодня матчем Россия – Новая Зеландия стартует Кубок конфедераций 2017 года. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.Хуан Антонио Пицци: Санчес пока не готов на 100 процентовГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци рассказал о возможном участии нападающего национальной команды Алексиса Санчеса в предстоящем матче против сборной Камеруна в рамках Кубка конфедераций.Александр Мостовой: Мы обыграли Новую Зеландию легко и простоАлександр Мостовой: Мы обыграли Новую Зеландию легко и простоБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды на старте домашнего Кубка конфедераций.Ерохин получил травму в матче с Новой ЗеландиейГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал замену Александра Ерохина в матче со сборной Новой Зеландии (2:0).Денис Глушаков: Показалось, что мяч залетел в ворота от меняПолузащитник сборной России Денис Глушаков после победы над командой Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций высказал мнение, что автором первого мяча стал именно он.Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?Самое ценное: сборная России не дала ни одного повода сомневаться, что выиграет.Россия обыграла Новую Зеландию, россиянки проиграли бельгийкам на Евробаскете и возможная революция в правилах футбола. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.Федор Смолов: Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, зрелищной игройНападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Сборная России обыграла новозеландцев в матче открытия Кубка конфедерацийВ матче открытия Кубка конфедераций сборная России в Петербурге победила сборную Новой Зеландии со счетом 2:0.«Осторожнее относитесь к сплетням про Криштиану». Почему Роналду великий«Осторожнее относитесь к сплетням про Криштиану». Почему Роналду великийГлавная мировая новость последних дней:у Роналду могут появиться проблемы с законом. Как главная звезда Кубка конфедераций реагирует на это?Россия – Новая Зеландия. На матче присутствует более 50 тысяч зрителейНа матче-открытии Кубка конфедераций, который проходит на стадионе «Санкт-Петербург» присутствует 50 тысяч 251 зритель.Смолов забил второй мяч в ворота Новой ЗеландииНападающий сборной России Федор Смолов забил второй гол в матче-открытии Кубка конфедераций.Джанни Инфантино: Я не замечаю каких-то серьезных проблем с проведением Кубка конфедерацийГлава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что не видит серьезных проблем с проведением Кубка конфедераций.Геннадий Орлов: Видно, что сборная России прогрессирует, прошлый состав был трусоватИзвестный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе сборной России на Кубке конфедераций – 2017.Букмекеры отдают сборной Португалии предпочтение перед МексикойБукмекерские конторы выставили котировки на встречу между сборными Португалии и Мексики на групповом этапе Кубка конфедераций.Первый гол на Кубке конфедераций забил в свои ворота новозеландец БоксоллПолузащитник сборной России Денис Глушаков стал автором первого гола на Кубке конфедераций-2017 в матче-открытии турнира.
Футбол
Станислав Черчесов: У меня теперь будет совершенно особое отношение стадиону в Петербурге
Легкая атлетика
Клишина выиграла соревнования в Словакии
Футбол
Федор Смолов: Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, зрелищной игрой
Футбол
Заболотный продлил контракт с «Тосно»
все новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском островекалендарьстатистика
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости