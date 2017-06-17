Станислав Черчесов: У меня теперь будет совершенно особое отношение стадиону в Петербурге

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Ажиотаж понятен. Новая Зеландия хотела выиграть первый матч, Россия – должна была. Мы готовились по своей программе. Рад, что добились результата, и местами показывали ту игру, которую мы планировали.

- В каком состоянии поле?

- Не знаю, как сверху, но мне показалось, что оно хорошего уровня. То, что сделали организаторы – большое дело. Реально был большой матч – все соответствовало уровню. У меня теперь совершенно особое отношение к этому стадиону будет. Это первый официальный матч, тем более выигранный, - передает слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.