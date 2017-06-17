В футболе могут ввести чистое время

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который регулирует правила футбола, возможно, внесет изменения в нынешние правила. Изменения могут коснуться игрового времени.

Как сообщает ВВС, предлагается, чтобы в футболе длительность тайма составляла 30 минут чистого времени. При выходе мяча за пределы поля и ли другой остановке игры будет останавливаться и игровое время.

Кроме того, есть и ряд других предлагаемых изменений, которые будет обсуждать организация. Так, среди предложений есть запрет повторного удара после нереализованного пенальти. Если вратарь отбил пенальти, предлагается назначить удар от ворот. Также есть предложение разрешить игрокам вести мяч сразу вести мяч при выполнении штрафного или свободного удара.