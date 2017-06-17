Россия – Новая Зеландия. На матче присутствует более 50 тысяч зрителей
На матче-открытии Кубка конфедераций, который проходит на стадионе «Санкт-Петербург» присутствует 50 тысяч 251 зритель.
Полная вместимость петербургского стадиона – 68 тысяч человек.
К 77-й минуте сборная России обыгрывает новозеландцев со счетом 2:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция