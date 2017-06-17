Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Филимонов: Сегодня вратари все больше напоминают баскетболистов

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Новый тренер вратарей «Амура» Олег Филимонов рассказал о своей работе в хабаровском клубе.

- Болельщики «Амура» с воодушевлением восприняли ваше недавнее возвращение в тренерский штаб, все-таки именно вам принадлежат все главные вратарские рекорды клуба - 160 матчей, 50 побед, 12 встреч на ноль.

- Для меня это отнюдь не новая работа - с 2004 года тружусь в системе «Амура», пытаюсь передать свой опыт молодым голкиперам. Правда последние два года провел в «Амурских Тиграх» и сразу почувствовал специфику МХЛ - там у тренеров вратарей много базовой, если хотите, школьной работы. Ну а в КХЛ вратари уже подготовленные, с ними оттачиваешь только нюансы.

- Вратарским наследством «Амура» довольны?

- Я думаю, что линия голкиперов - одна из лучших в хабаровской команде, и это подтверждает статистика. Очень хороший сезон провел Метсола, прогрессирует Андрюхов, подрастают Аликин, Боярчук, другие юные голкиперы. Работы у нас будет, безусловно, много, но основные направления и перспективы понятны.

- Готовы сравнить нынешних голкиперов с вратарями 80-х годов, вашими ровесниками?

- Сегодня вратари все больше напоминают баскетболистов - у большинства рост под два метра. Мне с моими 180 сантиметрами сейчас пришлось бы очень тяжело. С другой стороны сегодня в КХЛ свою конкурентоспособность доказывают и маленькие вратари. Классический пример - наш Метсола (177 см, 69 кг. - Прим.RHR). Школа, катание, ноги, интеллект - все это позволяет нашему финну быть одним из лидеров не только «Амура», но и всей Лиги.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Долги ХК «Динамо» всех достали! Как и почему бело-голубые решили жить по-новомуДолги ХК «Динамо» всех достали! Как и почему бело-голубые решили жить по-новомуПосле ряда публикаций в «Советском спорте» о судьбе московского «Динамо» на связь с нашей редакцией вышли представители ВФСО бело-голубых.Симон Энеруд: Было тяжело покидать команду, но я рад, что получил возможность сделать следующий шаг в своей карьереФорвард «Сочи» Симон Энеруд, ранее выступавший в чемпионате Швеции, рассказал о своем переходе.Александр Еременко: Мой контракт лигой не зарегистрирован, но это сейчас не важноВратарь «Динамо», самый ценный игрок плей-офф-2012, 2013 Александр Еременко на специальной пресс-конференции рассказал о своем статусе.Александр Смирнов: Штрейбрехер Воробьев собирает командуНа пресс-конференции игроков «Динамо» выступил руководитель службы безопасности клуба Александр Смирнов.Алексей Терещенко: Пока не расплатятся с долгами, мы контракты с ООО «ХК «Динамо»-Москва» не подпишемНа специальной пресс-конференции на арене в Парке легенд капитан «Динамо» в прошлом сезоне Алексей Терещенко рассказал о ситуации в клубе.Владимир Стржалковский: Сафронов злоупотреблял доверием спонсоровПредседатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский объяснил причины из-за которых начала перестройку в хоккейном клубе бело-голубых.Сергей Федоров: Бюджет ХК «Динамо» позволит достигать высоких спортивных результатовГенеральный директор ООО ХК «Динамо» Сергей Федоров рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.Тренер за бортом! Топ-5 известных спецов КХЛ, сидящих ныне без работыТренер за бортом! Топ-5 известных спецов КХЛ, сидящих ныне без работыОбозреватель «Советского спорта» перечисляет целый ряд успешных российских наставников, оказавшихся не у дел в нашей лиге.Кирилл Свиязов перешел в «Спартак». Таблица переходов КХЛКирилл Свиязов перешел в «Спартак». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Ильенко«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Артемом Ильенко, сообщает официальный твиттер клуба.Евгений Лапенков: Всегда хотел играть в ХК «Сочи»Нападающий ХК «Сочи» Евгений Лапенков рассказал о возвращении в команду.Рижское «Динамо» продлило контракт с защитником ГалвиньшемРижское «Динамо» подписало новый контракт с защитником Гунтисом Галвиньшем, сообщается на официальном сайте клуба.Игорь Захаркин: Хотим создать в Ханты-Мансийске уникальную хоккейную атмосферуНовый главный тренер «Югры» Игорь Захаркин рассказал, какую задачу он ставит перед собой в клубе из Ханты-Мансийска.Олег Пиганович: Соскучился по большому хоккею, поэтому с радостью прилетел в Нижнекамск на молодежный сборЗащитник Олег Пиганович, отыгравший в КХЛ почти 400 матчей за «Трактор», «Спартак», «Амур», «Авангард», «Донбасс» и «Торпедо», рассказал, как он оказался в «Нефтехимике» на просмотровом контракте.Рижское «Динамо» продлило контракт с нападающим МейяРижское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Гинтсом Мейя, сообщается на официальном сайте клуба.Вели-Матти Савинайнен: Возвращение в «Югру» для меня – хорошая возможность развиватьсяНападающий «Югры» Вели-Матти Савинайнен прокомментировал возвращение в команду из Ханты-Мансийска.«Адмирал» в межсезонье сыграет со сборной Южной Кореи и примет участие в турнире в КазахстанеХК «Адмирал» на своем официальном сайте обнародовал план предсезонной подготовки.Андрей Коваленко: Профсоюз готов помочь игрокам «Динамо». Но не всем!Андрей Коваленко: Профсоюз готов помочь игрокам «Динамо». Но не всем!Глава профсоюза КХЛ прокомментировал сложную ситуацию, в которую попали игроки московского «Динамо».Андрей Коваленко: В пятницу возвращаюсь в Москву и начинаю разбираться с кипишем в «Динамо»Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко заявил, что не останется в стороне от ситуации, в которой оказались игроки московского «Динамо».Андрей Коваленко: Поборемся за интересы ребят из «Динамо»Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал сложную ситуацию, в которую попали игроки московского «Динамо».
Футбол
Станислав Черчесов: У меня теперь будет совершенно особое отношение стадиону в Петербурге
Легкая атлетика
Клишина выиграла соревнования в Словакии
Футбол
Федор Смолов: Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, зрелищной игрой
Футбол
Заболотный продлил контракт с «Тосно»
все новости
Амур
Амуркалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости