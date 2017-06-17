Олег Филимонов: Сегодня вратари все больше напоминают баскетболистов

Новый тренер вратарей «Амура» Олег Филимонов рассказал о своей работе в хабаровском клубе.

- Болельщики «Амура» с воодушевлением восприняли ваше недавнее возвращение в тренерский штаб, все-таки именно вам принадлежат все главные вратарские рекорды клуба - 160 матчей, 50 побед, 12 встреч на ноль.

- Для меня это отнюдь не новая работа - с 2004 года тружусь в системе «Амура», пытаюсь передать свой опыт молодым голкиперам. Правда последние два года провел в «Амурских Тиграх» и сразу почувствовал специфику МХЛ - там у тренеров вратарей много базовой, если хотите, школьной работы. Ну а в КХЛ вратари уже подготовленные, с ними оттачиваешь только нюансы.

- Вратарским наследством «Амура» довольны?

- Я думаю, что линия голкиперов - одна из лучших в хабаровской команде, и это подтверждает статистика. Очень хороший сезон провел Метсола, прогрессирует Андрюхов, подрастают Аликин, Боярчук, другие юные голкиперы. Работы у нас будет, безусловно, много, но основные направления и перспективы понятны.

- Готовы сравнить нынешних голкиперов с вратарями 80-х годов, вашими ровесниками?

- Сегодня вратари все больше напоминают баскетболистов - у большинства рост под два метра. Мне с моими 180 сантиметрами сейчас пришлось бы очень тяжело. С другой стороны сегодня в КХЛ свою конкурентоспособность доказывают и маленькие вратари. Классический пример - наш Метсола (177 см, 69 кг. - Прим.RHR). Школа, катание, ноги, интеллект - все это позволяет нашему финну быть одним из лидеров не только «Амура», но и всей Лиги.