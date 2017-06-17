Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон: Сборная России была мотивирована, сыграла остроумно

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).

- Мы немного расстроены, что проиграли 0:2, но тем не менее. Россия очень-очень сильная команда, они очень хорошо сыграли, позитивно настроились. Но и у нас был дух боевой. Игра не сложилась так, как мы планировали. Но второй тайм позволил улучшить игру, темп был хороший. Мы пытались вернуться в игру.

- Что вы думаете о выступлении президента до матча? Из-за него пришлось ждать.

- Это большой стадион – много болельщиков пришли, руководство. Не знаю, сыграло ли это роль. Но знаю одно: сборная России была мотивирована, она играла остроумно. Я не могу сказать, что это повлияло на нас – мы были готовы к тому, что придется постоять.

- Кто из футболистов вам понравился?

- Несколько игроков хорошо выглядели. Но Смолова, конечно, я отмечу особенно. Он очень здорово сыграл. Команда организована, они умеют работать, в глазах огонь, дух боевой. Я думаю, при таких болельщиках у себя дома Россия может хорошо выступить, - передает слова Хадсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?