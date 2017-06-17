Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон: Сборная России была мотивирована, сыграла остроумно
Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).
- Мы немного расстроены, что проиграли 0:2, но тем не менее. Россия очень-очень сильная команда, они очень хорошо сыграли, позитивно настроились. Но и у нас был дух боевой. Игра не сложилась так, как мы планировали. Но второй тайм позволил улучшить игру, темп был хороший. Мы пытались вернуться в игру.
- Что вы думаете о выступлении президента до матча? Из-за него пришлось ждать.
- Это большой стадион – много болельщиков пришли, руководство. Не знаю, сыграло ли это роль. Но знаю одно: сборная России была мотивирована, она играла остроумно. Я не могу сказать, что это повлияло на нас – мы были готовы к тому, что придется постоять.
- Кто из футболистов вам понравился?
- Несколько игроков хорошо выглядели. Но Смолова, конечно, я отмечу особенно. Он очень здорово сыграл. Команда организована, они умеют работать, в глазах огонь, дух боевой. Я думаю, при таких болельщиках у себя дома Россия может хорошо выступить, - передает слова Хадсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
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Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция