Россия обыграла Новую Зеландию, россиянки проиграли бельгийкам на Евробаскете и возможная революция в правилах футбола. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.

1. В стартовом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0.

2. Российским баскетболисткам повезло меньше. Всего в одно очко они проиграли бельгийкам в овертайме на чемпионате Европы.



3. В правилах футбола возможны серьезные изменения. Подробнее читайте здесь.



4. В «Милане» заявили, что готовы отдать «Реалу» Джанлуиджи Доннарумму, но только в обмен на Криштиану Роналлду.

5. При этом возможный уход Криштиану заставил «Реал» задуматься о том, чтобы удержать в команде Альваро Морату, которого ждали в «МЮ».

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