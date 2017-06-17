Россия обыграла Новую Зеландию, россиянки проиграли бельгийкам на Евробаскете и возможная революция в правилах футбола. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.
1. В стартовом
матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со
счетом 2:0.
2. Российским
баскетболисткам повезло меньше. Всего в одно очко они проиграли бельгийкам в
овертайме на чемпионате Европы.
3. В правилах
футбола возможны серьезные изменения. Подробнее читайте здесь.
4. В «Милане»
заявили, что готовы отдать «Реалу» Джанлуиджи Доннарумму, но только в обмен на
Криштиану Роналлду.
5. При этом
возможный уход Криштиану заставил «Реал» задуматься о том, чтобы удержать в
команде Альваро Морату, которого ждали в «МЮ».
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