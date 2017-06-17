Клишина выиграла соревнования в Словакии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская легкоатлетка Дарья Клишина победила в
прыжках в длину на международном соревновании в словацком Шаморине.
Клишина в субботу показала результат 6,75 метра,
повторив свое лучшее достижение в сезоне. Второе место заняла украинка Кристина
Хрушутина (6,58), а замкнула первую тройку словачка Яна Велдякова (6,44).
Ранее Клишина совершила попытку на 6,75 метра на
этапе Бриллиантовой лиги в Осло, который прошел в четверг, заняв в столице
Норвегии второе место.
6 июля Клишина выступит на этапе Бриллиантовой
лиги в Лозанне (Швейцария).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически