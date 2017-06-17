Денис Глушаков: Показалось, что мяч залетел в ворота от меня

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после победы над командой Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций высказал мнение, что автором первого мяча стал именно он.

«Показалось, что мяч залетел в ворота от меня. Мяч попал мне в ногу, я все контролировал, но повтор еще не видел. Записали как автогол? Ничего страшно! Главное, что забили», - сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

В матче открытия Кубка конфедераций сборная России в Петербурге победила сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Напомним, следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.