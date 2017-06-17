Ерохин получил травму в матче с Новой Зеландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал замену Александра Ерохина в матче со сборной Новой Зеландии (2:0).

- Ерохина поменяли из-за небольшой травмы, посмотрим, как он будет готов к Португалии, - передает слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.