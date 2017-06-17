Хуан Антонио Пицци: Санчес пока не готов на 100 процентов

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци рассказал о возможном участии нападающего национальной команды Алексиса Санчеса в предстоящем матче против сборной Камеруна в рамках Кубка конфедераций.

- Команда чувствует себя оптимистично, мы хорошо подготовлены. Уверены, что сделали все, чтобы успешно выступить на турнире. Игроки имели возможность отдохнуть, все идет по плану.

У Алексиса Санчеса все хорошо. У него были проблемы, мы решили, что он пока отдохнет, присоединится к нам позже. Он пока не готов на 100 процентов, но окончательное решение будет принято в день матча, - цитирует Пицци ТАСС.

Добавим, что матч между сборными Камеруна и Чили пройдет в воскресенье на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.