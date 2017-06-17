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Вратарь Юрченко подписал контракт с «Тосно»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Вратарь Давид Юрченко подписал двухлетний контракт с «Тосно».

«За свою карьеру Юрченко выступал за московский «Титан», латвийский клуб «Металлург» из Лиепая, минское «Динамо», самарские «Крылья Советов», астраханский «Волгарь-Газпром», саранскую «Мордовию», «Уфу» и махачкалинский «Анжи». В общей сложности голкипер провел восемь сезонов в клубах уровня РФПЛ и имеет опыт выступления за иностранные клубы», - говорится на официальном сайте клуба из Ленинградской области.

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