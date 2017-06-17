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Хуан Антонио Пицци: Участие Браво в Кубке конфедераций зависит от темпа его восстановления

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци сообщил, что участие основного вратаря национальной команды Клаудио Браво в Кубке конфедераций зависит от темпа его восстановления.

«Конечно, мы очень рады, что он очень старается быть в нашем распоряжении, и мы посмотрим, как проходит его восстановление. В зависимости от его восстановления мы и примем решение. Мы не знаем, когда он будет готов, но я ощущаю радость, что он идет на поправку. Вчера он вышел на поле и сам сказал, что чувствует себя гораздо лучше. Но мы не будем рисковать здоровьем наших игроков», - приводит «Р-Спорт» слова Пицци.

Чилийцы в воскресенье стартуют на Кубке конфедераций матчем со сборной Камеруна, который пройдет на московском стадионе «Спартак» и начнется в 21:00 по московскому времени. Браво, выступающий за английский «Манчестер Сити», получил повреждение икроножной мышцы в апреле.

Матч

Камерун - Чили

Место и дата

18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция

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