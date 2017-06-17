Смолов признан лучшим игроком матча Россия – Новая Зеландия

Лучшим игроком стартового матча Кубка конфедераций Россия – Новая Зеландия стал нападающий россиян Федор Смолов. Об этом сообщает официальный твиттер сборной России.

Приз лучшего игрока матча Смолову вручил Александр Кержаков. Россияне победили со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Федор Смолов признан лучшим игроком матча! Приз ему вручает Александр Кержаков! pic.twitter.com/KoGpDX3TPh — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.

Напомним, следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.



