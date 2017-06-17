Пауло Диас: Мы не утратим силы в связи с травмой Санчеса

Защитник сборной Чили Пауло Диас рассказал, что отсутствие нападающего Алексиса в предстоящем матче против сборной Камеруна в рамках Кубка конфедераций не скажется на команде.

- Алексис – это очень важный игрок для нас, но есть не только он в нашей команде, и мы все вместе как команда очень хорошо подготовлены. Мы не утратим силы в связи с его травмой, - цитирует Диаса «Р-Спорт».

Добавим, что матч между сборными Камеруна и Чили пройдет в воскресенье на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.