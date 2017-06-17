Татьяна Овечкина: Ничего страшного в проигрыше бельгийкам нет

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина прокомментировала поражение женской сборной России от команды Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы.

Россиянки, стартовавшие на турнире с победы над сборной Латвии (71:59), сегодня в овертайме уступили бельгийкам со счетом 75:76.

«Я считаю, что ничего страшного в этом проигрыше нет. Все бывает. Сейчас не стоит паниковать, и надо помнить, что без поражений не бывает побед. Первый матч на этом чемпионате мы выиграли, причем сделали это хорошо и уверенно. А сегодня игра немного не пошла. Но все в руках сборной. Команда у нас хорошая. Уверена, все будет нормально. Тренеры и игроки сделают выводы из сегодняшнего проигрыша», - сказала Овечкина.