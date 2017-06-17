Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Татьяна Овечкина: Ничего страшного в проигрыше бельгийкам нет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина прокомментировала поражение женской сборной России от команды Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы.

Россиянки, стартовавшие на турнире с победы над сборной Латвии (71:59), сегодня в овертайме уступили бельгийкам со счетом 75:76.

«Я считаю, что ничего страшного в этом проигрыше нет. Все бывает. Сейчас не стоит паниковать, и надо помнить, что без поражений не бывает побед. Первый матч на этом чемпионате мы выиграли, причем сделали это хорошо и уверенно. А сегодня игра немного не пошла. Но все в руках сборной. Команда у нас хорошая. Уверена, все будет нормально. Тренеры и игроки сделают выводы из сегодняшнего проигрыша», - сказала Овечкина.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия обыграла Новую Зеландию, россиянки проиграли бельгийкам на Евробаскете и возможная революция в правилах футбола. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.Россия в овертайме уступила Бельгии на женском ЕвробаскетеМатч группового турнира женского чемпионата Европы между сборными России и Бельгии завершился победой бельгиек в овертайме. Итоговый счет матча - 76:75 в пользу бельгийской команды.Россия обыграла Латвию на женском ЕвробаскетеМатч чемпионата Европы по баскетболу среди женщин между сборными России и Латвии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 71:59 в пользу сборной России.Александр Васин: Было бы неправильно причислять Россию к фаворитам ЕвробаскетаГлавный тренер женской сборной России Александр Васин рассказал о задачах, которые стоят перед командой на чемпионате Европы.Борис Соколовский: Центровой сильнее Вадеевой сейчас в Европе нетГлавный тренер женской сборной России по баскетболу Борис Соколовский считает, что центровая национальной команды Мария Вадеева на данный момент является сильнейшей центровой в Европе.Сборная России проиграла гречанкамБаскетболистки сборной России потерпели поражение на международном товарищеском турнире в Греции, уступив хозяйкам паркета.Российские баскетболистки обыграли украинокБаскетболистки сборной России переиграли команду Украины в матче международного товарищеского турнира в Греции.12-13 июня будет объявлен состав женской сборной России на ЕвробаскетСостав женской сборной России по баскетболу на финальную часть чемпионата Европы будет объявлен 12-13 июня. Об этом заявил главный тренер команды Александр Васин.Сборная России обыграла турчанокБаскетболистки сборной России обыграли команду Турции в первом контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017, который стартует в Чехии 16 июня.17 очков Беляковой помогли россиянкам обыграть венгерокБаскетболистки сборной России одержали победу над командой Венгрии в матче международного турнира в Италии.Мария Вадеева: Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной РоссииЦентровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева высказалась о лимите в премьер-лиге и шансах национальной команды на Евробаскете-2017.РФБ заплатила Мышкину 6,5 миллиона рублейРФБ исполнила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и рассчиталась с бывшим главным тренером женской сборной России Анатолием Мышкиным.Наталья Водопьянова: Удовлетворительный результат для сборной России на Евробаскете-2017 – любые медалиЧемпионка Европы-2007 Наталья Водопьянова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделилась ожиданиями от выступления женской сборной России на Евробаскете-2017.Андрей Кириленко: Мышкин хотел получить вознаграждение за работу, которую он не сделалПрезидент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал решение спортивного арбитражного суда в Лозанне по иску бывшего главного тренера женской сборной России по баскетболу Анатолия Мышкина.Павел Колобков: На чемпионате мира российские биатлонисты могут доказать, что они самые сильныеМинистр спорта РФ Павел Колобков оценил шансы сборной России на чемпионате мира по биатлону.Сборная России начнет чемпионат Европы матчем с ЛатвиейБаскетболистки сборной России стартуют на чемпионате Европы 2017 года матчем с командой Латвии.Елена Баранова: Российские клубы – одни из сильнейших в Европе, а сборная не может отобраться на ОлимпиадуОлимпийская чемпионка Елена Баранова выступила за введение лимита на легионеров в чемпионате России по баскетболу.Женская сборная России обыграла Грецию и вышла на Евробаскет-2017Женская сборная России пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2017 года. Это стало известно после победы россиянок над сборной Греции.Российские баскетболистки досрочно вышли на чемпионат Европы-2017Баскетболистки женской сборной России досрочно гарантировали себе путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2017 года.Евгения Белякова: Матчи женской сборной России – очень приятное зрелищеКапитан женской сборной России по баскетболу Евгения Белякова накануне матчей отборочного турнира к чемпионату Европы-2017 высказал мнение, что игроки национальной команды выделяются не только хорошей игрой, но и красотой.
Волейбол
Российские волейболисты обыграли команду США
Футбол
Денис Глушаков: Конечно, «Открытие арена» лучше стадиона в Петербурге!
Футбол
Борис Игнатьев: Это был лучший матч сборной России при Черчесове
Футбол
Португалия обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы
все новости
женская сборная белоруссии по баскетболу
женская сборная белоруссии по баскетболукалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика