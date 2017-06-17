Полузащитник сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес: Пропустили от сборной России два дешевых гола

Полузащитник сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).

- Мы пропустили два дешевых гола. В целом команда играла хорошо, интенсивно, но нам не удалось добиться желаемого результата.

- Может, команда не справилась с давлением российской публики?

- Не думаю, что причина поражения в этом. Начало матча было неплохим, все шло спокойно, на нас ничего не влияло.

- Были беспокойства за новое поле?

- Оно фантастическое. Мы не можем оправдываться качеством поля.

- Думаете, у Новой Зеландии теперь меньше шансов на выход в плей-офф?

- В идеале надо было добиваться положительного результата в первом матче. Но для нас все возможно. Мы посмотрим видео игры, настроим себя позитивно и поработаем над негативными моментами, - передает слова Барбарусеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?