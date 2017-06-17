Полузащитник сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес: Пропустили от сборной России два дешевых гола
Полузащитник сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).
- Мы пропустили два дешевых гола. В целом команда играла хорошо, интенсивно, но нам не удалось добиться желаемого результата.
- Может, команда не справилась с давлением российской публики?
- Не думаю, что причина поражения в этом. Начало матча было неплохим, все шло спокойно, на нас ничего не влияло.
- Были беспокойства за новое поле?
- Оно фантастическое. Мы не можем оправдываться качеством поля.
- Думаете, у Новой Зеландии теперь меньше шансов на выход в плей-офф?
- В идеале надо было добиваться положительного результата в первом матче. Но для нас все возможно. Мы посмотрим видео игры, настроим себя позитивно и поработаем над негативными моментами, - передает слова Барбарусеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
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Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция