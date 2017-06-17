Португалия обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч группового
турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Португалии и Сербии
завершился победой португальцев. Итоговый счет матча – 2:0.
В составе
победителей отличились Гонсалу Гедеш и Бруну Фернандеш. На данный момент
португальцы с тремя очками лидируют в группе В. У сербов ноль очков. Следующий
матч первого тура в этой группе между сборными Испании и Македонии состоится
позже.
Молодежный
чемпионат Европы
Быдгощ (Польша)
Группа В
1-й тур
Португалия –
Сербия – 2:0
Голы: Гедеш, 37,
Фернандеш, 88.
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