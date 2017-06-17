Виктор Булатов: Глушаков забивает именно в важных матчах
Бывший полузащитник сборной России Виктор Булатов
считает, что Денис Глушаков проявил характер в первой игре Кубка конфедераций
против команды Новой Зеландии.
«Важное качество Дениса Глушакова, что он забивает
в важных матчах - что в «Спартаке», что в сборной. Именно в тех играх, когда
большое напряжение, большое волнение. Сборной России было нужно забить в первом
тайме, и это сделал именно Глушаков, пусть и записали гол на новозеландца. Это
характер, который нужен, чтобы отличаться в нужное время, характер, который он
проявил. Хорош был и Федор Смолов: гол забил, был полезен, в хорошей форме
находится», - приводит «Р-Спорт» слова Булатова.
В субботу в Санкт-Петербурге сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций-2017. Первый мяч был забит при непосредственном участии Глушакова, автором второго гола стал Смолов.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция