Виктор Булатов: Глушаков забивает именно в важных матчах

Бывший полузащитник сборной России Виктор Булатов считает, что Денис Глушаков проявил характер в первой игре Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии.

«Важное качество Дениса Глушакова, что он забивает в важных матчах - что в «Спартаке», что в сборной. Именно в тех играх, когда большое напряжение, большое волнение. Сборной России было нужно забить в первом тайме, и это сделал именно Глушаков, пусть и записали гол на новозеландца. Это характер, который нужен, чтобы отличаться в нужное время, характер, который он проявил. Хорош был и Федор Смолов: гол забил, был полезен, в хорошей форме находится», - приводит «Р-Спорт» слова Булатова.

В субботу в Санкт-Петербурге сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций-2017. Первый мяч был забит при непосредственном участии Глушакова, автором второго гола стал Смолов.