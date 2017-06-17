Валерий Газзаев: С Мексикой и Португалией будут совсем другие матчи

Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о победе сборной России в первом матче Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии (2:0).

- Конечно, все мы ожидали этого результата, Новая Зеландия приехала именно участвовать в Кубке конфедераций. Первая игра и победа - это приятно, это хороший старт. Уже с Мексикой и Португалией будут совсем другие матчи, но для настроения это была хорошая игра. Очень красивый и красочный матч получился, было очень много болельщиков, все прошло замечательно, - передает слова Газзаева ТАСС.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.