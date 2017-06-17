Валерий Газзаев: С Мексикой и Португалией будут совсем другие матчи
Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о победе сборной России в первом матче Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии (2:0).
- Конечно, все мы ожидали этого результата, Новая Зеландия приехала именно участвовать в Кубке конфедераций. Первая игра и победа - это приятно, это хороший старт. Уже с Мексикой и Португалией будут совсем другие матчи, но для настроения это была хорошая игра. Очень красивый и красочный матч получился, было очень много болельщиков, все прошло замечательно, - передает слова Газзаева ТАСС.
Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция