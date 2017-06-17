Георгий Джикия: Выйти из группы с первого места? Почему бы и нет

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Атмосфера открытия турнира как на вас подействовала?

- Это все для болельщиков: мы были в раздевалке и подтрибунном помещении, готовились к игре.

- Как вам стадион?

- Отличный!

- К сожалению, трибуны были неполные.

- Конечно, всегда хочется, чтобы был максимум. Но все зависит от нас.

- Чтобы выйти из группы, надо одержать еще одну победу. Кого обыграть будет проще?

- У нас две игры. В каждой из которых надо будет попытаться победить.

- И выйти с первого места?

- Почему бы и нет.

- В перерыве план на игру был скорректирован?

- Нет, мы играли по тому же плану. И забили второй мяч, - передает слова Джикии корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

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