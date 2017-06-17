Георгий Джикия: Выйти из группы с первого места? Почему бы и нет
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).
- Атмосфера открытия турнира как на вас подействовала?
- Это все для болельщиков: мы были в раздевалке и подтрибунном помещении, готовились к игре.
- Как вам стадион?
- Отличный!
- К сожалению, трибуны были неполные.
- Конечно, всегда хочется, чтобы был максимум. Но все зависит от нас.
- Чтобы выйти из группы, надо одержать еще одну победу. Кого обыграть будет проще?
- У нас две игры. В каждой из которых надо будет попытаться победить.
- И выйти с первого места?
- Почему бы и нет.
- В перерыве план на игру был скорректирован?
- Нет, мы играли по тому же плану. И забили второй мяч, - передает слова Джикии корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
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Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция