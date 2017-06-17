Дмитрий Полоз: Мандража не было, чувствовали ответственность, но не более того

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Огромное спасибо болельщикам, что пришли и поддержали нас. Считаю, 50 000 - хорошая посещаемость для стартового матча против Новой Зеландии. Никакого мандража не было, все опытные футболисты, которые поиграли на больших стадионах. Чувствовали ответственность, но не более того, - передает слова Полоза корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?