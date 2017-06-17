Александр Самедов: Стадион в Петербурге? Газон специфический и душновато, но сил у меня хватает

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Самое главное было победить. Готовимся к следующей игре.

- Мандраж был?

- Нет. Просто понимали, что это первый матч на важном турнире. Хотели порадовать болельщиков.

- Говорят, на этом стадионе игрокам тяжело дышать. Такие проблемы были?

- Душновато.

- А поле как?

- Специфическое. К нему нужно привыкать. Непонятно, что с ним. То ли чуть-чуть искусственное.

- Сам матч получился тяжелый?

- Забили бы свои моменты, могли быстрее все закончить. Но долго не могли забить. Хорошо, что все так закончилось.

- Показалось, что вы во втором тайме меньше подключались в атаку. Сил не хватило?

- У меня с силами все в порядке. Забили второй мяч и спокойно надо было довести матч до победы.

- Второй гол россиян - наигранная комбинация?

- Нет, обычный гол: Федя отдал, я ему обратно, а он забил. Обычный мяч, которых в футболе много, - передает слова Самедова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?