Александр Самедов: Стадион в Петербурге? Газон специфический и душновато, но сил у меня хватает
Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).
- Самое главное было победить. Готовимся к следующей игре.
- Мандраж был?
- Нет. Просто понимали, что это первый матч на важном турнире. Хотели порадовать болельщиков.
- Говорят, на этом стадионе игрокам тяжело дышать. Такие проблемы были?
- Душновато.
- А поле как?
- Специфическое. К нему нужно привыкать. Непонятно, что с ним. То ли чуть-чуть искусственное.
- Сам матч получился тяжелый?
- Забили бы свои моменты, могли быстрее все закончить. Но долго не могли забить. Хорошо, что все так закончилось.
- Показалось, что вы во втором тайме меньше подключались в атаку. Сил не хватило?
- У меня с силами все в порядке. Забили второй мяч и спокойно надо было довести матч до победы.
- Второй гол россиян - наигранная комбинация?
- Нет, обычный гол: Федя отдал, я ему обратно, а он забил. Обычный мяч, которых в футболе много, - передает слова Самедова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?«Твой первый шаг в АПЛ!» Черчесов после матча похвалил Федора Смолова
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция