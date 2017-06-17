Виталий Мутко: Инфантино очень доволен стадионом в Петербурге

Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о победе сборной России над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- С точки зрения операционного штаба, управления стадионом никаких проблем нет. Все справляются, вопросы решаются, и с каждой игрой будет все лучше. Такой стадион впервые принял 50 тысяч зрителей.

- Что сказал Инфантино?

- Он очень доволен. Сейчас закончили беседу Президент страны, Премьер, сам Инфантино и Пеле. Все впечатлены стадионом, поддержкой, болельщиками. Все всем нравится.

- Если говорить о самоотдаче игроков - может, их впечатлила речь Путина на прямой линии и перед матчем?

- Ребятам приятна поддержка президента и болельщиков. Они следят за его оценками, им было приятно, что Путин присутствовал на матче. Я передал пожелания и поздравления от Владимира Владимировича, он просил это сделать. Мы очень много критикуем футбол, но в команде сейчас очень хороший коллектив с огромным желанием. Посмотрим, как сложится турнир, но в целом надеюсь, что это будет хорошее соревнование с точки зрения подготовки к чемпионату мира, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?