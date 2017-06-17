Александр Головин: Об интересе зарубежных клубов сейчас не думаю

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Вас отвлекает интерес зарубежных клубов?

- Об этом сейчас не думаю. Все мысли о сборной, а после этого будут какие-то комментарии.

- Какая была установка?

- Все говорить не буду, но важно было забрать у соперника мяч. Новозеландцы и не пытались что-то изобретать, а играли верховыми передачами. Важно было выигрывать подбор, - передает слова Головина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?