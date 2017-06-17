Борис Игнатьев: Это был лучший матч сборной России при Черчесове
Бывший главный
тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча команды
против сборной Новой Зеландии. Напомним, что россияне победили со счетом 2:0.
«Команда смотрелась
достаточно убедительно. Не принимая во внимание соперника, отмечу, что хорошей
была организация игры. Очень здорово оборонялись - компактно. Причем, когда
было нужно, отдавали мяч сопернику, а когда нужно - прессинговали. Хорошо
контролировали не только свои зоны, но и игроков в них. Пожалуй, сегодня была
самая цельная и лучшая игра сборной под руководством Черчесова», -
цитирует Игнатьева «Р-Спорт».
На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов. Напомним, следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция