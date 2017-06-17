Борис Игнатьев: Это был лучший матч сборной России при Черчесове

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча команды против сборной Новой Зеландии. Напомним, что россияне победили со счетом 2:0.

«Команда смотрелась достаточно убедительно. Не принимая во внимание соперника, отмечу, что хорошей была организация игры. Очень здорово оборонялись - компактно. Причем, когда было нужно, отдавали мяч сопернику, а когда нужно - прессинговали. Хорошо контролировали не только свои зоны, но и игроков в них. Пожалуй, сегодня была самая цельная и лучшая игра сборной под руководством Черчесова», - цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов. Напомним, следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.