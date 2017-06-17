Александр Ерохин: В матче с новозеландцами немного подвернул голеностоп, к Португалии буду готов

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Важно было победить. Хорошо, что получилось забить два и не пропустить, это было важно.

- Черчесов сказал, что у вас есть повреждение.

- Небольшое. Думаю, к следующей игре все будет в порядке. Ничего страшного, просто немного подвернул голеностоп. К Португалии буду готов.

- Как вам атмосфера?

- Поддержка была супер, да и поле отлично подготовили. Болельщики гнали нас вперед, спасибо им.

- Есть ощущение, что сборная может выступить удачно?

- Далеко не заглядываем. Думаем о следующей игре, в которой отдадим все силы, - передает слова Ерохина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?