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Российские волейболисты обыграли команду США

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты сборной России в матче Мировой лиги обыграли команду США.

Встреча, прошедшая в субботу в польском городе Лодзь, продолжалась более двух с половиной часов и завершилась победой россиян в пяти партиях – 3:2 (31:29, 17:25, 25:19, 27:29, 15:13).

Таким образом, россияне одержали четвертую победу в турнире и закрепились в середине турнирной таблицы. В пассиве россиян четыре поражения. У команды США после восьми игр в активе по-прежнему три виктории.

18 июня россияне в Лодзи сыграют с командой Ирана. Этот матч начнется в 18:25 (мск).

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