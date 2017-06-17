Российские волейболисты обыграли команду США
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболисты сборной России в матче Мировой лиги обыграли команду США.
Встреча, прошедшая в субботу в польском городе Лодзь, продолжалась более
двух с половиной часов и завершилась победой россиян в пяти партиях – 3:2
(31:29, 17:25, 25:19, 27:29, 15:13).
Таким образом, россияне одержали четвертую победу в турнире и закрепились
в середине турнирной таблицы. В пассиве россиян четыре поражения. У команды США
после восьми игр в активе по-прежнему три виктории.
18 июня россияне в Лодзи сыграют с командой Ирана. Этот матч начнется в 18:25 (мск).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически