Хуан Карлос Осорио: У Мексики есть хороший шанс на победу над Португалией
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча с командой Португалии на групповом этапе Кубка конфедераций.
Игра пройдет в воскресенье в Казани.
«В первую очередь, мы довольны и гордимся тем, что можем играть на этом турнире, - сказал Осорио. - Все соперники великолепные, надеюсь, что мы тоже порадуем болельщиков. У Португалии очень агрессивная команда, действующие чемпионы Европы, команда, которая использует схему 4-3-3 чуть ли не лучше всех в мире. Там великолепные игроки, отлично действующие в атаке. Нам будет крайне сложно остановить их выпады. Набор исполнителей у португальцев великолепный, это отличная сборная, но у нас тоже неплохая команда. У нас есть хороший шанс на победу. Мы досконально и детально подготовились, сборной Португалии будет непросто».
В группе А также выступают сборные России и Новой Зеландии.
Матч
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция