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Валерий Рейнгольд: Канунников не заменит Зобнина в «Спартаке»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал интерес красно-белых к футболисту «Рубина» Максиму Канунникову. Эксперт считает, что это не замена травмированному полузащитнику Роману Зобнину.

– Канунников – это не замена Зобнину. Разные позиции. Я бы позицию Романа сравнил с амплуа Алексея Миранчука.  Где-то сходство есть. Канунников – игрок передней линии. Фактически может выступать на месте Самедова. Что-то делать надо. Искать кого-то похожего на Зобнина, - сказал Рейнгольд.

Напомним, 23-летний Зобнин получил разрыв крестообразных связок и травму мениска в товарищеском матче с Венгрией (3:0).

Ожидается, что полузащитник вновь сыграет в официальном матче в 2018 году.

Канунников провел в «Рубине» три года, в минувшем сезоне на его счету семь голов и одна голевая передача в 22 матчах премьер-лиги.

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