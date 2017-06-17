Валерий Рейнгольд: Канунников не заменит Зобнина в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал интерес красно-белых к футболисту «Рубина» Максиму Канунникову. Эксперт считает, что это не замена травмированному полузащитнику Роману Зобнину.

– Канунников – это не замена Зобнину. Разные позиции. Я бы позицию Романа сравнил с амплуа Алексея Миранчука. Где-то сходство есть. Канунников – игрок передней линии. Фактически может выступать на месте Самедова. Что-то делать надо. Искать кого-то похожего на Зобнина, - сказал Рейнгольд.

Напомним, 23-летний Зобнин получил разрыв крестообразных связок и травму мениска в товарищеском матче с Венгрией (3:0).

Ожидается, что полузащитник вновь сыграет в официальном матче в 2018 году.

Канунников провел в «Рубине» три года, в минувшем сезоне на его счету семь голов и одна голевая передача в 22 матчах премьер-лиги.