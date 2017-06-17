Юрий Жирков: В конце матча с новозеландцами было небольшое расслабление

Защитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Начали неплохо, с победы. Новозеландцы создали несколько опасных моментов, но в целом мы контролировали игру, забили свое. У соперника был большой нападающий, через него и строили игру.

- При счете 2:0 новозеландцы даже прижали. Это они добавили или сборная России расслабилась?

- В конце уже было небольшое расслабление. Позволили им создать два момента.

- Станислав Черчесов доволен?

- Он просто поздравил с победой. Потом уже будем разбирать ошибки.

- Теперь почувствовали, что можно пройти до полуфинала или даже дальше?

- Будем стараться (улыбается), - передает слова Жиркова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?