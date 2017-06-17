Хонатан дос Сантос: Мы должны сыграть с португальцами «на пятерку»

Полузащитник сборной Мексики Хонатан дос Сантос поделился мнением о предстоящем матче против команды Португалии, который состоится в рамках Кубка конфедераций.

- Наша команда хочет показать себя c лучшей стороны на Кубке конфедераций, так как мы готовы хорошо. Первый матч всегда ключевой, он позволяет более уверенно играть на следующих стадиях турнира. Мы будем играть с полной самоотдачей. Мы должны сыграть с португальцами «на пятерку», чтобы добиться нужного результата, - передает слова дос Сантоса «Р-Спорт».

Добавим, что встреча сборных Португалии и Мексики пройдет в воскресенье в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.