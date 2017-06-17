Алексис Санчес пропустил тренировку сборной Чили перед матчем с Камеруном на Кубке конфедераций
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Сборная Чили провела
тренировку накануне матча Кубка конфедераций против сборной Камеруна. В
тренировке не принял участие форвард чилийцев Алексис Санчес.
Как сообщает «Р-Спорт»,
также по индивидуальной программе работал вратарь чилийцев Клаудио Браво. Матч
Камерун – Чили состоится 18 июня в Москве. Начало в 21:00 по московскому
времени.
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