Сергей Анохин: Не нужно принижать силу сборной Новой Зеландии
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей
Анохин считает, что не стоит принижать силу сборной Новой Зеландии, несмотря на
поражение от команды России на старте Кубка конфедераций.
«Новая Зеландия – это достаточно крепкая
команда. Да, там нет известных имен, но ребята бились, хотели забить и
победить. Но нам приятно победить в матче открытии. И не надо принижать сил
соперника. Новая Зеландия, может быть, думаю, себя даже и проявит. У нашей
команды хотел бы выделить Федора Смолова, который показал прекрасную игру, и
Дениса Глушакова, который боец», - приводит «Р-Спорт» слова Анохина.
Россияне в субботу в Санкт-Петербурге обыграли новозеландцев со счетом 2:0 в стартовом матче Кубка конфедераций.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция