Сергей Анохин: Не нужно принижать силу сборной Новой Зеландии

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин считает, что не стоит принижать силу сборной Новой Зеландии, несмотря на поражение от команды России на старте Кубка конфедераций.



«Новая Зеландия – это достаточно крепкая команда. Да, там нет известных имен, но ребята бились, хотели забить и победить. Но нам приятно победить в матче открытии. И не надо принижать сил соперника. Новая Зеландия, может быть, думаю, себя даже и проявит. У нашей команды хотел бы выделить Федора Смолова, который показал прекрасную игру, и Дениса Глушакова, который боец», - приводит «Р-Спорт» слова Анохина.



Россияне в субботу в Санкт-Петербурге обыграли новозеландцев со счетом 2:0 в стартовом матче Кубка конфедераций.