Александр Бубнов: Ожидал большего от сборной России на фоне самого слабого соперника на турнире

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча между сборными России и Новой Зеландии на Кубке конфедераций. Напомним, что россияне победили со счетом 2:0.

«Признаться честно, ожидал большего от нашей сборной на фоне самого слабого соперника на турнире. Уровень новозеландцев, очевидно, невысок, но даже в матче с ними россияне испытывали трудности с организацией игры в атаке, контролем мяча. Эта тенденция была очевидна еще по контрольным встречам, и в первой официальной особого прогресса не наблюдалось. Если не поддерживать высокий темп в поединке с новозеландцами, не «возить» их по полю, то возникает закономерный вопрос: что же будет дальше в противостоянии с куда более квалифицированными соперниками?

Почти все, что подопечные Черчесова создали у чужих ворот, стало результатом высокого прессинга, перехватов, кинжальных контратак, но не позиционного розыгрыша. Игроки средней линии допускали слишком много потерь, из-за которых россияне не могли считаться полноправными хозяевами положения. Более того, наш главный козырь – хорошая функциональная готовность, позволяющая навязать свою игру противнику, – также оказался не на высоте. Не только высокий процент брака, но и неоптимальные кондиции не позволяли подолгу запирать новозеландцев на их половине поля», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов. Напомним, следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.