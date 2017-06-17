Александр Бубнов: Ожидал большего от сборной России на фоне самого слабого соперника на турнире
Футбольный эксперт
Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча между сборными России и
Новой Зеландии на Кубке конфедераций. Напомним, что россияне победили со счетом
2:0.
«Признаться честно, ожидал большего от нашей сборной на фоне самого слабого соперника на турнире. Уровень новозеландцев, очевидно, невысок, но даже в матче с ними россияне испытывали трудности с организацией игры в атаке, контролем мяча. Эта тенденция была очевидна еще по контрольным встречам, и в первой официальной особого прогресса не наблюдалось. Если не поддерживать высокий темп в поединке с новозеландцами, не «возить» их по полю, то возникает закономерный вопрос: что же будет дальше в противостоянии с куда более квалифицированными соперниками?
Почти все, что подопечные Черчесова создали у чужих ворот, стало результатом высокого прессинга, перехватов, кинжальных контратак, но не позиционного розыгрыша. Игроки средней линии допускали слишком много потерь, из-за которых россияне не могли считаться полноправными хозяевами положения. Более того, наш главный козырь – хорошая функциональная готовность, позволяющая навязать свою игру противнику, – также оказался не на высоте. Не только высокий процент брака, но и неоптимальные кондиции не позволяли подолгу запирать новозеландцев на их половине поля», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов. Напомним, следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция