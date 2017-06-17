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Сборная России обыграла китаянок на старте командного ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России по шахматам со счетом 3-1 обыграла команду Китая на старте командного чемпионата мира в Ханты-Мансийске.

В первом туре турнира Александра Костенюк белыми обыграла Цзюй Вэньцзюнь, Екатерина Лагно черными – Тань Чжунъи, а Валентина Гунина белыми – Чжао Сюэ. Ольга Гиря черными уступила Лэй Тинцзе.

Мужская сборная со счетом 3,5-0,5 победила команду Египта. Владимир Федосеев белыми обыграл Али Фарахата, Максим Матлаков черными – Мохеба Амейра, а Никита Витюгов белыми – Адама Фавзи. Ян Непомнящий черными сыграл вничью с Абдельрахманом Хешамом.

Вторые туры командного чемпионата мира пройдут 18 июня.

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