Сборная России обыграла китаянок на старте командного ЧМ

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Александра Костенюк стала чемпионкой России по шахматам Завершился суперфинал чемпионата России по шахматам среди женщин. За тур до окончания соревнований победу на турнире себе обеспечила Александра Костенюк.

Шахматистка Александра Костенюк пробежала Парижский марафон Двенадцатая чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк приняла участие в Парижском марафоне. Александра преодолела дистанцию за 4 часа 8 минут 56 секунд.

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Российские шахматистки обыграли венгерок Женская сборная России обыграла команду Венгрии в седьмом туре командного чемпионата Европы, который проходит в исландском Рейкьявике.

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16-летняя Горячкина - чемпионка России по шахматам Александра Горячкина стала победительницей Суперфинала чемпионата России по шахматам, который сегодня завершился в Чите.

Горячкина сохранила лидерство на ЧР по шахматам в Чите Сегодня в Чите завершился 10-й тур Суперфинала чемпионата России по шахматам, в женском турнире Александра Горячкина сыграла вничью белыми с Натальей Погониной и сохранила лидерство в турнире.

Горячкина продолжает лидировать на ЧР по шахматам в Чите Сегодня в Чите, где проходят суперфиналы чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин, прошел 9-й тур, сообщает пресс-служба РФШ.

Горячкина захватила единоличное лидерство в чемпионате России по шахматам в Чите Сегодня в Чите прошел 8-й тур чемпионата России по шахматам, после которого в турнире женщин образовался единоличный лидер - Александра Горячкина, сообщает пресс-служба РШФ.

На чемпионате России по шахматам стало трое лидеров В Чите завершился 6-й тур чемпионата России по шахматам, после которого в турнире стало трое лидеров, сообщает пресс-служба РШФ.

Крамник и Костенюк сыграли в шахматы с детьми 12 июня в Женеве прошло командное первенство по шахматам среди учеников женевских и псковских школ с обязательным преподаванием шахмат.

Костенюк впервые стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам Россиянка Александра Костенюк впервые завоевала звание чемпионки Европы по быстрым шахматам, победив на турнире в грузинском Кутаиси.

Александра Костенюк выиграла ЧЕ по рапиду В грузинском Кутаиси завершился чемпионат Европы среди женщин по быстрым шахматам, в котором победила российский гроссмейстер экс-чеипионка мира Александра Костенюк.

Костенюк лидирует на женском ЧЕ по быстрым шахматам В Кутаиси проходит женский чемпионат Европы по быстрым шахматам, после четырех туров лидируют болгарка Антуанета Стефанова и россиянка Александра Костенюк, набравшие по 6,5 очка.