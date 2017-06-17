Защитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн: Я хорошо пробил головой, но Акинфеев - отличный вратарь

Защитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).

- Было тяжело, но такими и получаются матчи-открытия. На сборную России было чуть больше давления, так как она - хозяин турнира. Публика активно ее поддерживала. До первого гола мы все делали хорошо, но потом много раз позволяли сопернику создавать голевые моменты. Старались контролировать темп игры, но у нас не получилось.

- Что скажете о своем голевом шансе?

- Я хорошо пробил головой, но Акинфеев - отличный вратарь. Он сделал отличный сейв, а нам не повезло, - передает слова Уинна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?

«Твой первый шаг в АПЛ!» Черчесов после матча похвалил Федора Смолова