Валерий Непомнящий: Смолов слишком часто играл на партнеров, когда нужно было брать игру на себя
Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал первый матч сборной России на Кубке конфедераций против команды Новой Зеландии (2:0).
- Прежде всего хотелось отметить командные действия россиян. Комментаторы говорили, что Федор Смолов и Александр Головин выделяются, но я этого не заметил. Наоборот, Смолов слишком часто играл на партнеров, когда нужно было брать игру на себя. Было видно, что ребята играли с хорошим настроем и желанием бороться, моментами хромала реализация, россияне могли забить больше.
Впечатление от игры у меня позитивное, но это с учетом того, что мы играли с новозеландцами. Следующие соперники будут гораздо сильнее. В игре с португальцами, как мне кажется, могут произойти изменения в составе российской команды. Но это решать тренеру, - рассказал Непомнящий в интервью ТАСС.
Напомним, следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция