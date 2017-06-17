Валерий Непомнящий: Смолов слишком часто играл на партнеров, когда нужно было брать игру на себя

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал первый матч сборной России на Кубке конфедераций против команды Новой Зеландии (2:0).

- Прежде всего хотелось отметить командные действия россиян. Комментаторы говорили, что Федор Смолов и Александр Головин выделяются, но я этого не заметил. Наоборот, Смолов слишком часто играл на партнеров, когда нужно было брать игру на себя. Было видно, что ребята играли с хорошим настроем и желанием бороться, моментами хромала реализация, россияне могли забить больше.

Впечатление от игры у меня позитивное, но это с учетом того, что мы играли с новозеландцами. Следующие соперники будут гораздо сильнее. В игре с португальцами, как мне кажется, могут произойти изменения в составе российской команды. Но это решать тренеру, - рассказал Непомнящий в интервью ТАСС.

Напомним, следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.