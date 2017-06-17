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«Ростов» расторг контракт с Девичем

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нападающий Марко Девич расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон. 

Об этом сообщает официальный сайт донского клуба. Футболист уже покинул тренировочный сбор ростовчан. 

Напомним, что Девич стал игроком «Ростова» в феврале нынешнего года. За желто-синих футболист забил один мяч. 
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