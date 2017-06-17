«Ростов» расторг контракт с Девичем
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий Марко Девич расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон.
Об этом сообщает официальный сайт донского клуба. Футболист уже покинул тренировочный сбор ростовчан.
Напомним, что Девич стал игроком «Ростова» в феврале нынешнего года. За желто-синих футболист забил один мяч.
Об этом сообщает официальный сайт донского клуба. Футболист уже покинул тренировочный сбор ростовчан.
Напомним, что Девич стал игроком «Ростова» в феврале нынешнего года. За желто-синих футболист забил один мяч.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически