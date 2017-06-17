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Барцокас может возглавить «Химки»

Источник:  Eurohoops.netКомментарии

Бывший главный тренер «Олимпиакоса», «Барселоны» и «Локомотива-Кубани» Георгиос Барцокас рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Химок», сообщает Eurohoops.

Отметим, что интерес к Барцокасу проявляет и другой российский клуб — УНИКС

Напомним, по окончании сезона-2016/17 греческий специалист был снят с поста главного тренера «Барселоны». 

«Химки» в минувшем сезоне добрались до финала Единой лиги ВТБ, завоевав путевку на следующий сезон в Евролигу.

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