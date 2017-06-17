Барцокас может возглавить «Химки»
Источник: Eurohoops.netКомментарии
Бывший главный тренер «Олимпиакоса», «Барселоны» и «Локомотива-Кубани»
Георгиос Барцокас рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера
«Химок», сообщает Eurohoops.
Отметим, что интерес к Барцокасу проявляет и
другой российский клуб — УНИКС
Напомним, по окончании сезона-2016/17 греческий специалист был снят с поста
главного тренера «Барселоны».
«Химки» в минувшем сезоне добрались до финала Единой лиги ВТБ, завоевав
путевку на следующий сезон в Евролигу.
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