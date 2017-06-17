«Парма» пробилась в серию Б

Итальянский клуб «Парма» пробился в серию Б – второй по силе итальянский дивизион. В финале плей-офф за выход в серию Б «Парма» обыграла «Алессандрию» со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Мануэль Скавоне и Мануэль Ноччолини. Напмоним, что после банкротства «Парма» была перведена в любительский дивизион. Годом ранее им удалось пробиться в третий дивизион.

«Парма» - трехкратный победитель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, двукратный победитель Кубка УЕФА. Также «Парма» выигрывала Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

Чемпионат Италии

Плей-офф за выход в Серию Б

Финал

«Парма» — «Алессандрия» - 2:0

Голы: Скавоне, 12, Ноччолини, 67