«Парма» пробилась в серию Б
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Итальянский клуб «Парма»
пробился в серию Б – второй по силе итальянский дивизион. В финале плей-офф за
выход в серию Б «Парма» обыграла «Алессандрию» со счетом 2:0.
В составе победителей
отличились Мануэль Скавоне и Мануэль Ноччолини. Напмоним, что после банкротства
«Парма» была перведена в любительский дивизион. Годом ранее им удалось
пробиться в третий дивизион.
«Парма» - трехкратный
победитель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, двукратный победитель
Кубка УЕФА. Также «Парма» выигрывала Кубок обладателей кубков и Суперкубок
УЕФА.
Чемпионат Италии
Плей-офф за выход в Серию
Б
Финал
«Парма» — «Алессандрия»
- 2:0
Голы: Скавоне,
12, Ноччолини, 67
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