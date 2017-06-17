Джоэль Фрилэнд: Из-за травм два года в ЦСКА получились тяжелыми

Центровой Джоэль Фрилэнд, покинувший ЦСКА в статусе свободного агента, поблагодарил клуб за поддержку в трудные минуты.



«Хочу поблагодарить ЦСКА за возможность защищать цвета великого клуба. Два года получились тяжелыми для меня из-за травм, но вся команда и организация отнеслись с огромной поддержкой и терпением к моей ситуации. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде, было большой привилегией выступать рядом с такими классными игроками. Последнее, но не менее важное, огромное спасибо болельщикам за постоянную поддержку», – приводит слова Фрилэнда официальный сайт ЦСКА.



Сейчас по данным СМИ, к Фрилэнду проявляют активный интерес испанские клубы.