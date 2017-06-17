Джоэль Фрилэнд: Из-за травм два года в ЦСКА получились тяжелыми
Источник: ПБК ЦСКАКомментарии
Центровой Джоэль Фрилэнд, покинувший ЦСКА в статусе
свободного агента, поблагодарил клуб за поддержку в трудные минуты.
«Хочу поблагодарить ЦСКА за возможность защищать цвета
великого клуба. Два года получились тяжелыми для меня из-за травм, но вся
команда и организация отнеслись с огромной поддержкой и терпением к моей
ситуации. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде, было большой
привилегией выступать рядом с такими классными игроками. Последнее, но не менее
важное, огромное спасибо болельщикам за постоянную поддержку», – приводит слова
Фрилэнда официальный сайт ЦСКА.
Сейчас по данным СМИ, к Фрилэнду проявляют активный интерес испанские клубы.
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