Алексей Смертин: Сборной России было важно начать турнир с победы

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями после матча команды против сборной Новой Зеландии на Кубке конфедераций. Напомним, что россияне победили со счетом 2:0.

«Было важно начать турнир с победы. И было заметно, что наша сборная заиграла раскованней, как только забила второй гол. Тогда как первые минуты показали, что надо освоиться, ведь нервничали, играя у себя дома. При этом на чемпионате мира давление и волнение будут еще выше.

Мы, как страна, принимающая чемпионат мира, не можем играть официальные матчи, а это очень важно - совершенно другой уровень. И с этой точки зрения Кубок конфедераций очень важен для нас. За матчем мы наблюдали вместе с Александром Бородюком и сошлись во мнении, что отношение игроков к официальным играм отличается: по самоотдаче, по быстроте принятия решений», - цитирует Смертина ТАСС.

На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов. Напомним, следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.